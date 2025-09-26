Захарова жестко отреагировала на предупреждение Европы по ударам по самолетам

Информация о том, что Европа предупредила Москву о готовности сбивать военные самолеты, является фантазией. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материал Bloomberg.
«Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Это комментировать просто невозможно», — заявил Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС. По ее словам, подобные «новости» создаются исключительно с целью дальнейшего нагнетания «русофобской, агрессивной и абсурдной риторики со стороны западноевропейских государств».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты Франции, Великобритании и Германии проинформировали Москву о готовности стран НАТО применить силу в случае нарушений воздушных границ альянса. По сведениям издания, представители этих государств якобы заявили, что российские воздушные суда будут сбиваться.
Ранее власти Эстонии обвинили три российских истребителя МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Министерство обороны России опровергло эти утверждения, однако эстонская сторона инициировала применение четвертой статьи устава НАТО, предусматривающей проведение консультаций между союзниками при возникновении угрозы безопасности. Аналогичные действия 10 сентября предприняла Польша после сообщений о пересечении ее воздушной границы беспилотными летательными аппаратами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.