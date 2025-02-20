В Екатеринбурге компании жалуются на острую нехватку айтишников

В Екатеринбурге большинство работодателей зафиксировали нехватку IT-специалистов. Сотрудники нужны практически на всех позициях: от Junior до Senior. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль».
«Большинство работодателей из Екатеринбурга (65%) видят нехватку ИТ-специалистов на рынке труда, при этом 12% из них ощущают это очень остро», — говорится в пресс-релизе. Там же отмечается, что дефицит приходится в основном на специалистов уровня Senior (43%) и Middle (33%).
Компаниям из Екатеринбурга сильнее всего не хватает тестировщиков (41% указали на этот факт). Продакт-менеджеров не хватает в 31% случаев, а руководителей группы — в 20% случаев.
«Несмотря на ощутимый дефицит ИТ-кадров, большинство работодателей не ожидают, что ситуация ухудшится в 2025 году. Компании адаптируются к вызовам: усиливают штат ИТ-специалистов, компенсируют нехватку за счет привлечения самозанятых работников на проектной основе».
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