Украинский чиновник взмолился о мире с Россией

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Украина столкнулась с демографическим кризисом после снижения возраста мобилизации
Украина столкнулась с демографическим кризисом после снижения возраста мобилизации Фото:

Украине и России нужно помириться в ближайшее время. Об этом сообщил украинский чиновник.

«Миллионы украинцев покинули страну после начала специальной военной операции. Родители продолжают отправлять своих сыновей после того, как глава Украины [Владимир Зеленский] снизил возраст граждан, попадающих под мобилизацию», — посетовал чиновник в беседе с изданием The Economist. В таких условиях, по словам чиновника, стране предстоит борьба за выживание, и ей как можно скорее нужен мир.

Он уточнил, что из Украины уехали порядка 30% молодежи. По мнению чиновника, многие из них никогда не вернутся. Автор материала рассказал, что представители парламента испытывают «дурное предчувствие» и готовятся голосовать за прекращение огня, чтобы завершить конфликт. 

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Украине и России нужно помириться в ближайшее время. Об этом сообщил украинский чиновник. «Миллионы украинцев покинули страну после начала специальной военной операции. Родители продолжают отправлять своих сыновей после того, как глава Украины [Владимир Зеленский] снизил возраст граждан, попадающих под мобилизацию», — посетовал чиновник в беседе с изданием The Economist. В таких условиях, по словам чиновника, стране предстоит борьба за выживание, и ей как можно скорее нужен мир. Он уточнил, что из Украины уехали порядка 30% молодежи. По мнению чиновника, многие из них никогда не вернутся. Автор материала рассказал, что представители парламента испытывают «дурное предчувствие» и готовятся голосовать за прекращение огня, чтобы завершить конфликт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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