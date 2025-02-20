Украине и России нужно помириться в ближайшее время. Об этом сообщил украинский чиновник.
«Миллионы украинцев покинули страну после начала специальной военной операции. Родители продолжают отправлять своих сыновей после того, как глава Украины [Владимир Зеленский] снизил возраст граждан, попадающих под мобилизацию», — посетовал чиновник в беседе с изданием The Economist. В таких условиях, по словам чиновника, стране предстоит борьба за выживание, и ей как можно скорее нужен мир.
Он уточнил, что из Украины уехали порядка 30% молодежи. По мнению чиновника, многие из них никогда не вернутся. Автор материала рассказал, что представители парламента испытывают «дурное предчувствие» и готовятся голосовать за прекращение огня, чтобы завершить конфликт.
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