В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли россиянам бояться опасного вируса из Китая

Попова: в России нет рисков распространения метапневмовируса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попова отметила, что метапневмовирус изучается в России уже давно
Попова отметила, что метапневмовирус изучается в России уже давно Фото:

На территории России не зафиксирована угроза распространения метапневмовируса, вспышка которого была накануне зарегистрирована в Китае. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет», — рассказала Попова в беседе с «Российской газетой». Однако она подчеркнула, что в настоящее время в России наблюдается рост заболеваемости свиным гриппом.

Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что диагностика метапневмовируса проводится в стране уже длительное время. В большинстве случаев данные вирусные инфекции проявляются в виде стандартных респираторных заболеваний, поэтому россиянам не стоит беспокоиться. По ее словам, сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, особенно в период осени и зимы, является обычным явлением.

Ранее в Китае произошла эпидемия человеческого метапневмовируса (HMPV). Медицинские учреждения страны заполнены больными. Летальность вируса превышает показатели коронавируса (COVID-19) и составляет 43%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории России не зафиксирована угроза распространения метапневмовируса, вспышка которого была накануне зарегистрирована в Китае. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет», — рассказала Попова в беседе с «Российской газетой». Однако она подчеркнула, что в настоящее время в России наблюдается рост заболеваемости свиным гриппом. Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что диагностика метапневмовируса проводится в стране уже длительное время. В большинстве случаев данные вирусные инфекции проявляются в виде стандартных респираторных заболеваний, поэтому россиянам не стоит беспокоиться. По ее словам, сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, особенно в период осени и зимы, является обычным явлением. Ранее в Китае произошла эпидемия человеческого метапневмовируса (HMPV). Медицинские учреждения страны заполнены больными. Летальность вируса превышает показатели коронавируса (COVID-19) и составляет 43%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...