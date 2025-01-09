В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли россиянам бояться опасного вируса из Китая

На территории России не зафиксирована угроза распространения метапневмовируса, вспышка которого была накануне зарегистрирована в Китае. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет», — рассказала Попова в беседе с «Российской газетой». Однако она подчеркнула, что в настоящее время в России наблюдается рост заболеваемости свиным гриппом.
Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что диагностика метапневмовируса проводится в стране уже длительное время. В большинстве случаев данные вирусные инфекции проявляются в виде стандартных респираторных заболеваний, поэтому россиянам не стоит беспокоиться. По ее словам, сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, особенно в период осени и зимы, является обычным явлением.
Ранее в Китае произошла эпидемия человеческого метапневмовируса (HMPV). Медицинские учреждения страны заполнены больными. Летальность вируса превышает показатели коронавируса (COVID-19) и составляет 43%.
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