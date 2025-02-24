Названы самые преступные районы Екатеринбурга

Лидерами по росту преступлений стали Чкаловский и Верх-Исетский районы Екатеринбурга. Об этом в ходе заседания гордумы рассказал глава УМВД города Виктор Позняк.
«По росту преступности — это Чкаловский и Верх-Исетский район. Это самые большие», — заявил Позняк. Подчеркнув, что выделены они по числу обращений граждан.
По словам начальника УМВД города, причиной роста преступлений, в частности, в Верх-Исетском является расширение самого района. Жителей становится больше. А также сказывается нахождение территориальных отделений полиции Верх-Исетского и Академического района на большом расстоянии.
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