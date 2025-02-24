24 февраля 2025

Названы самые преступные районы Екатеринбурга

Преступность растет в Чкаловском и Верх-Исетском районе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за расширения районов растет число преступлений
Из-за расширения районов растет число преступлений Фото:

Лидерами по росту преступлений стали Чкаловский и Верх-Исетский районы Екатеринбурга. Об этом в ходе заседания гордумы рассказал глава УМВД города Виктор Позняк. 

«По росту преступности — это Чкаловский и Верх-Исетский район. Это самые большие», — заявил Позняк. Подчеркнув, что выделены они по числу обращений граждан. 

По словам начальника УМВД города, причиной роста преступлений, в частности, в Верх-Исетском является расширение самого района. Жителей становится больше. А также сказывается нахождение территориальных отделений полиции Верх-Исетского и Академического района на большом расстоянии. 

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Лидерами по росту преступлений стали Чкаловский и Верх-Исетский районы Екатеринбурга. Об этом в ходе заседания гордумы рассказал глава УМВД города Виктор Позняк.  «По росту преступности — это Чкаловский и Верх-Исетский район. Это самые большие», — заявил Позняк. Подчеркнув, что выделены они по числу обращений граждан.  По словам начальника УМВД города, причиной роста преступлений, в частности, в Верх-Исетском является расширение самого района. Жителей становится больше. А также сказывается нахождение территориальных отделений полиции Верх-Исетского и Академического района на большом расстоянии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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