Пермские депутаты одобрили возвращение прежних границ Черняевского леса

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали возвращение прежних границ Черняевского леса. Для исполнения решения суда в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) вернут участок по улице Встречной.
«Комитет по пространственному развитию и благоустройству единогласным решением рекомендовал думе принять проект решения с учетом поправок главы города. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Сергей Стенно. Проект поддержали 32 депутата, решение принято единогласно.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краевой суд отказал в изъятии части Черняевского леса. Кассационная инстанция подтвердила это решение.
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