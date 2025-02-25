Пермские депутаты одобрили возвращение прежних границ Черняевского леса

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Участок в состав Черняевского леса вернут по решению суда
Участок в состав Черняевского леса вернут по решению суда Фото:

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали возвращение прежних границ Черняевского леса. Для исполнения решения суда в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) вернут участок по улице Встречной.

«Комитет по пространственному развитию и благоустройству единогласным решением рекомендовал думе принять проект решения с учетом поправок главы города. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Сергей Стенно. Проект поддержали 32 депутата, решение принято единогласно.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краевой суд отказал в изъятии части Черняевского леса. Кассационная инстанция подтвердила это решение. 

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На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали возвращение прежних границ Черняевского леса. Для исполнения решения суда в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) вернут участок по улице Встречной. «Комитет по пространственному развитию и благоустройству единогласным решением рекомендовал думе принять проект решения с учетом поправок главы города. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Сергей Стенно. Проект поддержали 32 депутата, решение принято единогласно. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краевой суд отказал в изъятии части Черняевского леса. Кассационная инстанция подтвердила это решение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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