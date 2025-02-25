Представитель ВТБ рассказал о периоде дорогих денег в России

Замглавы ВТБ Пьянов: чем дольше период дорогих денег, тем лучше для нас
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В 2026 году, скорее всего, произойдет снижение ключевой ставки, считает замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов
В 2026 году, скорее всего, произойдет снижение ключевой ставки, считает замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов Фото:

Продолжительный период высоких ставок по кредитам в России позволяет увеличить долю займов, выданных по этим условиям, что является положительным фактором для банков. Об этом на конференц-колле рассказал замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Чем дольше длится период дорогих денег, тем больше доля кредитов набранных по высоким ставкам. Чем дольше, тем лучше для нас», — заявил Пьянов, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что краткосрочные последствия от жесткой денежно-кредитной политики обычно негативны, но с течением времени ситуация улучшится, так как будет достигнут пик ключевой ставки.

Эксперты не считают, что 2026 год будет проходить при такой высокой ключевой ставке. В 2025 году в приоритете будут классические базовые надбавки, антициклическая надбавка и так далее. 

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Продолжительный период высоких ставок по кредитам в России позволяет увеличить долю займов, выданных по этим условиям, что является положительным фактором для банков. Об этом на конференц-колле рассказал замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов. «Чем дольше длится период дорогих денег, тем больше доля кредитов набранных по высоким ставкам. Чем дольше, тем лучше для нас», — заявил Пьянов, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что краткосрочные последствия от жесткой денежно-кредитной политики обычно негативны, но с течением времени ситуация улучшится, так как будет достигнут пик ключевой ставки. Эксперты не считают, что 2026 год будет проходить при такой высокой ключевой ставке. В 2025 году в приоритете будут классические базовые надбавки, антициклическая надбавка и так далее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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