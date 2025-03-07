07 марта 2025

«Уральские пельмени» пожаловались на мошенников после концерта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральские пельмени» расстроены, что некоторые люди ушли с плохим настроением
«Уральские пельмени» расстроены, что некоторые люди ушли с плохим настроением Фото:

В Екатеринбурге мошенники продавали фальшивые билеты на концерт «Уральских пельменей» во Дворце молодежи. Об этом комики сообщили на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«... [7 марта] на концерте шоу „Уральские Пельмени“ в Екатеринбурге мы столкнулись с большим количеством билетов, приобретенных с рук у мошенников. Мы очень расстроены вместе с нашими зрителями, которые не попали на концерт в такой предпраздничный день и ушли с испорченным настроением», — говорится в сообщении.

Комедианты попросили обратить внимание: на настоящем билете, в отличие от фальшивого, указана цена. Коллектив «Уральских пельменей» попросил зрителей покупать билеты на шоу только на официальном сайте и ни в коем случае не с рук или сторонних ресурсов.

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В Екатеринбурге мошенники продавали фальшивые билеты на концерт «Уральских пельменей» во Дворце молодежи. Об этом комики сообщили на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». «... [7 марта] на концерте шоу „Уральские Пельмени“ в Екатеринбурге мы столкнулись с большим количеством билетов, приобретенных с рук у мошенников. Мы очень расстроены вместе с нашими зрителями, которые не попали на концерт в такой предпраздничный день и ушли с испорченным настроением», — говорится в сообщении. Комедианты попросили обратить внимание: на настоящем билете, в отличие от фальшивого, указана цена. Коллектив «Уральских пельменей» попросил зрителей покупать билеты на шоу только на официальном сайте и ни в коем случае не с рук или сторонних ресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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