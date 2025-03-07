«Уральские пельмени» пожаловались на мошенников после концерта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мошенники продавали фальшивые билеты на концерт «Уральских пельменей» во Дворце молодежи. Об этом комики сообщили на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«... [7 марта] на концерте шоу „Уральские Пельмени“ в Екатеринбурге мы столкнулись с большим количеством билетов, приобретенных с рук у мошенников. Мы очень расстроены вместе с нашими зрителями, которые не попали на концерт в такой предпраздничный день и ушли с испорченным настроением», — говорится в сообщении.
Комедианты попросили обратить внимание: на настоящем билете, в отличие от фальшивого, указана цена. Коллектив «Уральских пельменей» попросил зрителей покупать билеты на шоу только на официальном сайте и ни в коем случае не с рук или сторонних ресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!