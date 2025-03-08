«Я сидел как оплеванный»: бывший концертный директор Сердючки рассказал о его предательстве

Артист Верка Сердючка (наст. имя Андрей Данилко) оказался человеком, который ради денег отказался от дружбы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал его бывший концертный директор Сергей Лавров.
Лавров был первым промоутером Сердючки в России. Концертный директор сделал для украинского артиста тысячи концертов в течение 20 лет. Но, как оказалось, доброе отношение и дружба для Верки — пустые слова. Два года назад Лавров специально приехал в Неаполь на концерт Сердючки. Концертный директор не стал предупреждать артиста о своем визите, хотел сделать сюрприз.
«Я купил ему цветы, сел на первый ряд, думал, увидит меня, удивится и обрадуется. Увидел. И тут же сбежал на другую сторону сцены и больше не подходил. Я сидел как оплеванный. А когда я вынес ему цветы, попросил их забрать маму Инну (сценическая "мама" Верки), которая мне подарила открытку, мы их дарили фанатам на концертах», — вспоминает Лавров.
Данилко так и не подошел к другу и не связался с ним. Но попросил своего концертно директора Игоря написать сообщение Сергею. Его содержание и посыл читались четко: Сердючка занял антироссийскую позицию. «Они все с ума посходили! Как так можно вести себя после 20 лет дружбы?» — не скрывает эмоций Лавров.
При этом любопытно, что весь концерт в Неаполе был на русском языке, а все зрители в зале также общались на русском. «Роман Виктюк в свое время говорил, что Данилко — как собака, выбежавшая на сцену во время спектакля, которая забирает на себя все внимание, ты не можешь от нее взгляд оторвать. А тогда передо мной предстала озлобленная тетка, которую побила жизнь», — поделился концертный директор.
Сейчас Сердючка оказался еще в более печальном положении — власти страны закрыли ему выезд и не пустили на европейские гастроли. Теперь 51-летнему Данилко осталось только довольствоваться местными концертными площадками.
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