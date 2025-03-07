Продюсер позлорадствовал над Сердючкой после отмены ее гастролей по Европе

Продюсер Дворцов: к Сердючке вернулся бумеранг за его отношение к артистам
© Служба новостей «URA.RU»
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Верке Сердючке остается зарабатывать на Украине
Верке Сердючке остается зарабатывать на Украине Фото:

Отмена европейских гастролей украинского артиста Верки Сердючки (наст. имя Андрей Данилко) — это бумеранг, который вернулся к нему за отношение к другим артистам, в том числе российском. Таким мнение в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов, комментируя новости о том, что певцу запретили выезжать с Украины.

«Для меня это безумно радостное событие и новость, я не удивлен, что именно Данилко подошел непрофессионально с точки зрения предоставления документации на выезд. Он попался в свои же сети. На сегодняшний день «бумеранг» к нему вернулся. Это за все те гадости, которые он делал своим коллегам-артистам», — пояснил Дворцов.

Ранее Данилко сообщил, что его концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене и других европейских городах не состоятся. Причина — отказ на выезд за границу со стороны Министерства культуры Украины. По мнению Дворцова, Верка и ему подобные артисты, в числе которых и Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), являются «собачками» киевского режима и Владимира Зеленского: «Такое решение властей Украины означает одно: прощайте зарубежные заработки эпатажного артиста».

«Возможно, теперь он останется без конвертиков с гонорарами за гастроли. Конечно, безвыходных ситуаций не бывает. Если Данилко повезет, станет, как он себя позиционирует, народным артистом Украины, великой звездой там. Но будем реалистами. На Украине ему максимум „капустники“ с участием иноагентов светят», — резюмировал продюсер.

Верка Сердючка в свое время активно работала в России и даже после 2014 года тайно выступала на корпоративах российских заказчиков. В 2022 году артист влип в скандал, когда исполнил запрещенную песню украинских националистов, но его это не спасло. Уже через год начались проблемы с зарубежными выездами на гастроли, в частности, в США. А если западные концерты и были, то они жестко регламентировались офисом президента, в том числе и в вопросах гонорара, который получит артист.

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Отмена европейских гастролей украинского артиста Верки Сердючки (наст. имя Андрей Данилко) — это бумеранг, который вернулся к нему за отношение к другим артистам, в том числе российском. Таким мнение в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов, комментируя новости о том, что певцу запретили выезжать с Украины. Ранее Данилко сообщил, что его концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене и других европейских городах не состоятся. Причина — отказ на выезд за границу со стороны Министерства культуры Украины. По мнению Дворцова, Верка и ему подобные артисты, в числе которых и Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), являются «собачками» киевского режима и Владимира Зеленского: «Такое решение властей Украины означает одно: прощайте зарубежные заработки эпатажного артиста». «Возможно, теперь он останется без конвертиков с гонорарами за гастроли. Конечно, безвыходных ситуаций не бывает. Если Данилко повезет, станет, как он себя позиционирует, народным артистом Украины, великой звездой там. Но будем реалистами. На Украине ему максимум „капустники“ с участием иноагентов светят», — резюмировал продюсер. Верка Сердючка в свое время активно работала в России и даже после 2014 года тайно выступала на корпоративах российских заказчиков. В 2022 году артист влип в скандал, когда исполнил запрещенную песню украинских националистов, но его это не спасло. Уже через год начались проблемы с зарубежными выездами на гастроли, в частности, в США. А если западные концерты и были, то они жестко регламентировались офисом президента, в том числе и в вопросах гонорара, который получит артист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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