Аккаунт Жириновского в соцсетях внезапно ожил спустя полтора года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аккаунте X покойного Владимира Жириновского разместили новую запись
В аккаунте X покойного Владимира Жириновского разместили новую запись Фото:

Аккаунт лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского ожил, спустя полтора года с последней записи. Причем сам политик скончался еще в 2022 году. В посте сказано, что в ближайшее время стоит ждать глобальных изменений. Соответствующий пост размещен в соцсети X.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — написано в посте под аккаунтом Жириновского.

Сам лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Это произошло еще в апреле 2022 года. Причем аккаунт покойного политика не впервые публикуют записи. Предыдущая датируема летом 2023 года. Тогда команда ЛДПР писала, что аккаунт Жириновского в X был взломан. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аккаунт лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского ожил, спустя полтора года с последней записи. Причем сам политик скончался еще в 2022 году. В посте сказано, что в ближайшее время стоит ждать глобальных изменений. Соответствующий пост размещен в соцсети X. «В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — написано в посте под аккаунтом Жириновского. Сам лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Это произошло еще в апреле 2022 года. Причем аккаунт покойного политика не впервые публикуют записи. Предыдущая датируема летом 2023 года. Тогда команда ЛДПР писала, что аккаунт Жириновского в X был взломан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...