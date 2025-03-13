Аккаунт Жириновского в соцсетях внезапно ожил спустя полтора года

Аккаунт лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского ожил, спустя полтора года с последней записи. Причем сам политик скончался еще в 2022 году. В посте сказано, что в ближайшее время стоит ждать глобальных изменений. Соответствующий пост размещен в соцсети X.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — написано в посте под аккаунтом Жириновского.
Сам лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Это произошло еще в апреле 2022 года. Причем аккаунт покойного политика не впервые публикуют записи. Предыдущая датируема летом 2023 года. Тогда команда ЛДПР писала, что аккаунт Жириновского в X был взломан.
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