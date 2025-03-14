В России ищут дизайнера удобной одежды для ветеранов-инвалидов СВО

Фонд «Защитники Отечества» запустил конкурс дизайна одежды «На крыльях», направленный на обеспечение участников спецоперации на Украине с ограничениями по здоровью адаптивной и удобной одеждой. Причем данное мероприятие будет носить международный характер. Об этом рассказали в пресс-службе фонда. По словам главы фонда Анны Цивилевой, удобная одежда для инвалидов не менее важна, чем технические средства реабилитации (ТСР).
«Около 60% ветеранов с инвалидностью остаются служить в Вооруженных Силах, и им нужна форма. Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», — отмечала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева еще во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в преддверии 8 марта. Тот поддержал идею фонда, поэтому в 2025 году пройдет конкурс дизайна одежды «На крыльях», который объединит всех участников рынка адаптивной одежды. Сам конкурс за три года из регионального формата вырос до международного уровня.
Данный конкурс призван не только искать новые технологии и идеи в сфере дизайна, но и повышать качество продукции, а также мотивировать местных производителей к созданию специализированных моделей одежды, адаптированных под людей с инвалидностью. Победители данного конкурса будут объявлены в рамках финального показа адаптивной одежды на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где в качестве моделей выступят сами пользователи такой одежды, в том числе и участники СВО.
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