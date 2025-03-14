Вэнса освистали в США за посещение концерта с российской программой

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Вэнса освистали в США, когда тот пришел на концерт классической музыки
Вэнса освистали в США, когда тот пришел на концерт классической музыки Фото:

Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время посещения концерта национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Как сообщает The Guardian, зрителям не пришлось по вкусу присутствие чиновника на мероприятии, где исполнялись произведения российских композиторов.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс был освистан публикой, когда занял свое место на концерте Национального симфонического оркестра в вашингтонском Кеннеди-центре в четверг вечером», — пишет The Guardian. На концерт Вэнс пришел со своей женой Ушей.

Когда пара заняла свои места в ложе, в зале раздались свист и гул, заглушившие объявления. Вице-президент ответил на обвинения в том, что он «испортил это место», иронической улыбкой и помахиванием рукой. 

В рамках концертного мероприятия должны были быть исполнены произведения выдающихся российских композиторов. В программу вошли Концерт №2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и балетная сюита «Петрушка» в композиции Игоря Стравинского.

Начало концерта было задержано на 25 минут. Все зрители были тщательно проверены сотрудниками Секретной службы в целях обеспечения безопасности.

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Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время посещения концерта национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Как сообщает The Guardian, зрителям не пришлось по вкусу присутствие чиновника на мероприятии, где исполнялись произведения российских композиторов. «Вице-президент США Джей Ди Вэнс был освистан публикой, когда занял свое место на концерте Национального симфонического оркестра в вашингтонском Кеннеди-центре в четверг вечером», — пишет The Guardian. На концерт Вэнс пришел со своей женой Ушей. Когда пара заняла свои места в ложе, в зале раздались свист и гул, заглушившие объявления. Вице-президент ответил на обвинения в том, что он «испортил это место», иронической улыбкой и помахиванием рукой.  В рамках концертного мероприятия должны были быть исполнены произведения выдающихся российских композиторов. В программу вошли Концерт №2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и балетная сюита «Петрушка» в композиции Игоря Стравинского. Начало концерта было задержано на 25 минут. Все зрители были тщательно проверены сотрудниками Секретной службы в целях обеспечения безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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