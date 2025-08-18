Раскрыта дата, когда Трамп приедет в Россию

Президент США Доналд Трамп может поехать в Россию на возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 22 августа. Об этом сообщает турецкая газета.
«Отмечается, что Трамп может поехать в Россию на возможную встречу 22 августа», — указано в материале Milliyet. Но отмечается, что туда не поедет президент Украины Владимир Зеленский, обосновывая это тем, что его не захочет принять РФ.
В материале говорится, что единственной страной, готовой организовать трехсторонние переговоры за короткие сроки является Турция. Указывается, в частности, стамбульский аэропорт Ататюрка, как один из наиболее подходящих мест проведения трехсторонней встречи.
Официального подтверждения следующей встречи лидеров США и РФ в России пока нет. Но президент РФ Владимир Путин, на предыдущем саммите с Дональдом Трампом на Аляске, предложил встретиться Трампу в следующий раз в Москве. Даты проведения встречи также не было. Лидер Штатов подтвердил, что следующая встреча может пройти в российской столице. Его слова приводит Национальная служба новостей.
