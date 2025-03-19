Юную свердловчанку задушили и сожгли в лесу, преступника нашли спустя 22 года

Свердловчанина будут судить за убийство 11-летней девочки, которое он совершил 22 года назад. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, рассказали в ведомстве.
«Обвиняемый в декабре 2002 года совершил умышленное убийство 11-летней девочки, периодически проживавшей в его семье. Познакомилась с этой девочкой супруга обвиняемого. После этого девочка стала к ним часто заходить. Периодически, когда мать подростка злоупотребляла спиртными напитками, девочка просилась к ним ночевать и жила по несколько дней, помогала по хозяйству», — делится подробностями дела прокуратура.
В декабре 2002 года жена мужчины и ее подруга пьянствовали в Волчанске, там же была и школьница. Когда женщины ушли за сигаретами и алкоголем, мужчина поссорился с ребенком и задушил его. После этого свердловчанин закопал труп в подполье своей квартиры, а после родственники обвиняемого достали тело и сожгли его в лесу.
«Только в 2023 году благодаря новым экспертным методикам при исследовании представленных костных фрагментов трубчатой кости был установлен генетический профиль погибшей. В ходе экспертизы установлена вероятность (не менее 86,9 %) родственной связи между погибшей, чей генетический профиль был установлен, с ее биологической матерью», — рассказали в пресс-службе.
Ранее следователи задержали двух мужчин 48 и 50-ти лет, убивших девушку в Верхней Пышме в 2004 году. Первого поймали в Тверской области, второго — в Свердловской.
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