19 марта 2025

Юную свердловчанку задушили и сожгли в лесу, преступника нашли спустя 22 года

Свердловчанина отправят под суд за убийство девочки спустя 22 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело направят в Карпинский городской суд
Уголовное дело направят в Карпинский городской суд Фото:

Свердловчанина будут судить за убийство 11-летней девочки, которое он совершил 22 года назад. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, рассказали в ведомстве.

«Обвиняемый в декабре 2002 года совершил умышленное убийство 11-летней девочки, периодически проживавшей в его семье. Познакомилась с этой девочкой супруга обвиняемого. После этого девочка стала к ним часто заходить. Периодически, когда мать подростка злоупотребляла спиртными напитками, девочка просилась к ним ночевать и жила по несколько дней, помогала по хозяйству», — делится подробностями дела прокуратура.

В декабре 2002 года жена мужчины и ее подруга пьянствовали в Волчанске, там же была и школьница. Когда женщины ушли за сигаретами и алкоголем, мужчина поссорился с ребенком и задушил его. После этого свердловчанин закопал труп в подполье своей квартиры, а после родственники обвиняемого достали тело и сожгли его в лесу.

«Только в 2023 году благодаря новым экспертным методикам при исследовании представленных костных фрагментов трубчатой кости был установлен генетический профиль погибшей. В ходе экспертизы установлена вероятность (не менее 86,9 %) родственной связи между погибшей, чей генетический профиль был установлен, с ее биологической матерью», — рассказали в пресс-службе. 

Ранее следователи задержали двух мужчин 48 и 50-ти лет, убивших девушку в Верхней Пышме в 2004 году. Первого поймали в Тверской области, второго — в Свердловской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанина будут судить за убийство 11-летней девочки, которое он совершил 22 года назад. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, рассказали в ведомстве. «Обвиняемый в декабре 2002 года совершил умышленное убийство 11-летней девочки, периодически проживавшей в его семье. Познакомилась с этой девочкой супруга обвиняемого. После этого девочка стала к ним часто заходить. Периодически, когда мать подростка злоупотребляла спиртными напитками, девочка просилась к ним ночевать и жила по несколько дней, помогала по хозяйству», — делится подробностями дела прокуратура. В декабре 2002 года жена мужчины и ее подруга пьянствовали в Волчанске, там же была и школьница. Когда женщины ушли за сигаретами и алкоголем, мужчина поссорился с ребенком и задушил его. После этого свердловчанин закопал труп в подполье своей квартиры, а после родственники обвиняемого достали тело и сожгли его в лесу. «Только в 2023 году благодаря новым экспертным методикам при исследовании представленных костных фрагментов трубчатой кости был установлен генетический профиль погибшей. В ходе экспертизы установлена вероятность (не менее 86,9 %) родственной связи между погибшей, чей генетический профиль был установлен, с ее биологической матерью», — рассказали в пресс-службе.  Ранее следователи задержали двух мужчин 48 и 50-ти лет, убивших девушку в Верхней Пышме в 2004 году. Первого поймали в Тверской области, второго — в Свердловской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...