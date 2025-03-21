Тропа на территории Каменного города в Пермском крае оказалась опасной. Деревянный тротуар, ведущий к популярным у туристов скалам, обледенел, предупреждают в Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края
«Обращаем ваше внимание — в Каменном Городе и на Усьвинских Столбах наблюдается опасная ситуация, связанная с образованием наледи на пешеходных дорожках. Внешне привлекательные тропинки, покрытые тонким слоем снега, могут создавать иллюзию безопасности. Однако, под этой обманчивой оболочкой скрывается скользкий лед. Неосторожный шаг в таких условиях может привести к серьезным травмам», — сообщает дирекция в Telegram.
Деревянная тропа в Каменном городе уже была причиной скандалов. Весной и летом несколько туристов пострадали во время прогулок по ней. В сентябре власти сообщили, что начинают ремонт тротуара, поэтому просили людей не приезжать в Каменный город. Реконструкция должна была завершиться до конца 2024 года. Но, региональное минтуризма 14 марта 2025 года сообщало, что «дорожку протянули почти до самого начала тропы».
Каменный город является ландшафтным памятником природы. На площади в 30 гектаров здесь находятся живописные скалы, изрезанные многочисленными трещинами. Это создает иллюзию улиц и переулков заброшенного города. Объект находится на территории природного парка «Пермский», за вход в которую туристы платят деньги — по 150 рублей с человека.
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