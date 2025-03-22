Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине

Китай ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки своего миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах Евросоюза.
«Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай придерживается нейтральной позиции в конфликте по Украине и не реагирует на гипотетические сценарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что размещение иностранного контингента возможно только с согласия сторон конфликта и говорить об этом пока преждевременно. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что это только создаст препятствия для мирного регулирования.
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