Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине

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В Китае консультировались с Евросоюзом по вопросу размещения своих миротворцев на Украине
В Китае консультировались с Евросоюзом по вопросу размещения своих миротворцев на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки своего миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах Евросоюза.

«Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай придерживается нейтральной позиции в конфликте по Украине и не реагирует на гипотетические сценарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что размещение иностранного контингента возможно только с согласия сторон конфликта и говорить об этом пока преждевременно. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что это только создаст препятствия для мирного регулирования.

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Китай ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки своего миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах Евросоюза. «Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев», — пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай придерживается нейтральной позиции в конфликте по Украине и не реагирует на гипотетические сценарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что размещение иностранного контингента возможно только с согласия сторон конфликта и говорить об этом пока преждевременно. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что это только создаст препятствия для мирного регулирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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