22 марта 2025

Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб с супругой в результате удара Израиля в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Газе погибло 130 человек за двое суток от ударов Израиля
В Газе погибло 130 человек за двое суток от ударов Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа погибли высокопоставленный член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга. Об этом сообщило телевидение Al-Aqsa, подчеркнув серьезность продолжающегося конфликта в регионе.

«Член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга погибли в результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа», — сообщили в эфире телеканала Al-Aqsa. Там уточнили, что это произошло к западу от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа.

В течение последних двух суток в результате бомбардировок, осуществленных израильскими военными, в секторе Газа погибли 130 человек, сообщало местное Министерство здравоохранения. Также отмечается, что в результате атак пострадали 263 человека. С начала военной операции, проводимой Израилем в этом регионе, число погибших составляет 49 747 человек, из которых 634 человека умерли начиная с 18 марта текущего года. Количество раненых мирных жителей достигло 113 213, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа погибли высокопоставленный член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга. Об этом сообщило телевидение Al-Aqsa, подчеркнув серьезность продолжающегося конфликта в регионе. «Член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга погибли в результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа», — сообщили в эфире телеканала Al-Aqsa. Там уточнили, что это произошло к западу от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа. В течение последних двух суток в результате бомбардировок, осуществленных израильскими военными, в секторе Газа погибли 130 человек, сообщало местное Министерство здравоохранения. Также отмечается, что в результате атак пострадали 263 человека. С начала военной операции, проводимой Израилем в этом регионе, число погибших составляет 49 747 человек, из которых 634 человека умерли начиная с 18 марта текущего года. Количество раненых мирных жителей достигло 113 213, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...