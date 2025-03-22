Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб с супругой в результате удара Израиля в Газе

В результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа погибли высокопоставленный член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга. Об этом сообщило телевидение Al-Aqsa, подчеркнув серьезность продолжающегося конфликта в регионе.
«Член политического бюро движения ХАМАС, Аль-Бардавиль, и его супруга погибли в результате авиаудара израильских вооруженных сил по сектору Газа», — сообщили в эфире телеканала Al-Aqsa. Там уточнили, что это произошло к западу от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа.
В течение последних двух суток в результате бомбардировок, осуществленных израильскими военными, в секторе Газа погибли 130 человек, сообщало местное Министерство здравоохранения. Также отмечается, что в результате атак пострадали 263 человека. С начала военной операции, проводимой Израилем в этом регионе, число погибших составляет 49 747 человек, из которых 634 человека умерли начиная с 18 марта текущего года. Количество раненых мирных жителей достигло 113 213, пишет «Царьград».
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