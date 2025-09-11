Чили увеличила поставки вина в Россию до максимума с 2021 года

В первом полугодии 2025 года Чили существенно нарастила экспорт вина в Россию, достигнув максимальных объемов за последние четыре года. Объем поставок чилийского вина на российский рынок составил 12,2 миллиона долларов. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно расчетам РИА Новости, основанным на информации платформы ООН Comtrade, экспорт вина из Чили в Россию в 2021 году достигал рекордных за десятилетие 15,05 миллиона долларов. Однако последующие два года были отмечены спадом: в январе-июне 2023 года объем поставок снизился до 9,6 миллиона долларов. В 2024 году наблюдалось небольшое восстановление — 9,9 миллиона долларов.
Чили занимает ведущие позиции среди мировых производителей и экспортеров вина. За первые шесть месяцев 2025 года общий объем чилийского винного экспорта составил 734,7 миллиона долларов. Винные «флагманы» Чили — это вина из сортов винограда каберне совиньон и карменера. Среди популярных красных вин также выделяются мерло, пино нуар и шираз, а среди белых — совиньон блан и шардоне.
