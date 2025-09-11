«Ростех» начал поставки систем подавления беспилотников «Двина-100М»

Устройство способно эффективно противостоять целым «роям» беспилотников
Устройство способно эффективно противостоять целым «роям» беспилотников

«Ростех» начал поставки новых систем радиоэлектронного подавления «Двина-100М». Об этом сообщили в госкорпорации.

«Холдинг „Росэл“ госкорпорации „Ростех“ начал поставку систем подавления беспилотников „Двина-100М“», — говорится в сообщении. Разработку и производство осуществляет холдинг «Росэл» при участии компании «Нацинфобез», специализирующейся на комплексных решениях по защите воздушного пространства.

Система «Двина-100М» предназначена для защиты крупных производственных предприятий, объектов критической инфраструктуры, таких как аэропорты, железнодорожные станции и другие важные объекты. Как отмечают в «Ростехе», устройство способно эффективно противостоять не только одиночным дронам, но и целым «роям» беспилотников, формируя над охраняемой территорией купол безопасности радиусом в несколько сотен метров.

Ключевая особенность «Двина-100М» заключается в способности подавлять каналы управления и передачи данных БПЛА, а также сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), включая GPS. Система функционирует в широком диапазоне частот, что позволяет ей бороться даже с дронами, использующими псевдослучайную перестройку рабочей частоты — одну из самых современных технологий обхода радиоэлектронных помех.

Разработчики предусмотрели эксплуатацию «Двина-100М» в различных климатических условиях: устройство сохраняет работоспособность при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Для повышения эффективности работы «Двина-100М» интегрируется с современными средствами радиомониторинга. Система автоматически получает информацию о характеристиках обнаруженных сигналов и формирует помехи именно на нужной частоте. Перед запуском в серийное производство система прошла все необходимые испытания, в ходе которых были подтверждены заявленные тактико-технические характеристики.

