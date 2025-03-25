В центре Екатеринбурга, недалеко от бизнес-центра «Высоцкий», заметили Aurus Komendant. На таком кроссовере возят силовых министров, глав госкорпораций, имеющих отношение к оборонной промышленности. Судя по номерам, машина принадлежит некоему Сергею Сурову из Кургана или Подмосковья.
Aurus Komendant считается одним из самых дорогих долгостроев российского автопрома. Изначально его должны были представить в 2019 году, но презентация откладывалась несколько раз, а потом в планы вмешалась пандемия коронавируса. Автомобиль презентовали в 2022-м, на старте он стоил 33,7 миллиона рублей, за эту цену можно приобрести люксовый Rolls-Royce Cullinan.
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