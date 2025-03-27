Петербуржец, похитивший маткапитал на три миллиона, отделался условным сроком

Куйбышевский суд Петербурга назначил 4,5 года условно и штраф в один миллион рублей мужчине, за мошенничество в сфере социальных выплат. Мошенник похитил более трех миллионов рублей маткапитала. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Алексею Провкину наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 1 000 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также суд постановил взыскать с Провкина в пользу Пенсионного фонда РФ компенсацию ущерба на общую сумму 2 347 296 рублей.
С апреля 2020 года по октябрь 2021 года Провкин в составе организованной группы осуществлял мошеннические действия, направленные на незаконное получение материнского капитала. Для этого группа предоставляла ложные сведения в клиентские службы Управления Пенсионного фонда РФ в Алтайском крае и Санкт-Петербурге. Общая сумма похищенных средств составила более 3 миллионов рублей. Провкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено судом при назначении наказания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.