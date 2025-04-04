Цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов впервые за три года

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Цены на некоторые марки нефти упали из-за введения таможенных пошлин
Цены на некоторые марки нефти упали из-за введения таможенных пошлин Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,49%, достигнув отметки в 67,69 доллара за баррель, следует из данных торгов. Это является самым низким уровнем с 2 декабря 2021 года.

«К 11:43 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 3,49% — до 67,69 доллара за баррель», — передает РИА Новости данные торгов. В то же время, цена на майские фьючерсы марки WTI снизилась на 3,66%, достигнув 64,5 доллара за баррель. Такие показатели цен не фиксировались с 11 сентября 2024 года.

Снижение цен на нефть происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из различных стран, основной ставкой которых является 10%. Кроме того, для ряда стран введены специальные зеркальные пошлины, размер которых определяется исходя из объема торгового дефицита с данными государствами. Однако для большинства стран эта ставка будет выше. 

Наибольшая ставка пошлины, составляющая 49%, будет применяться к товарам из Камбоджи. За ней следует Вьетнам с пошлиной в 46%. Для Китая, который является одним из основных торговых партнеров и конкурентов Штатов, установлена ставка в 34%. Импорт из стран Евросоюза будет облагаться пошлиной в размере 20%. Всего в списке фигурируют 184 страны, однако среди них нет России, Белоруссии и ряда других государств СНГ, передает «Национальная служба новостей». 

Дополнительное влияние на рынок оказало недавнее заявление стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Эти государства договорились об ускорении наращивания объемов добычи нефти, начиная с мая они планируют увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,49%, достигнув отметки в 67,69 доллара за баррель, следует из данных торгов. Это является самым низким уровнем с 2 декабря 2021 года. «К 11:43 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 3,49% — до 67,69 доллара за баррель», — передает РИА Новости данные торгов. В то же время, цена на майские фьючерсы марки WTI снизилась на 3,66%, достигнув 64,5 доллара за баррель. Такие показатели цен не фиксировались с 11 сентября 2024 года. Снижение цен на нефть происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из различных стран, основной ставкой которых является 10%. Кроме того, для ряда стран введены специальные зеркальные пошлины, размер которых определяется исходя из объема торгового дефицита с данными государствами. Однако для большинства стран эта ставка будет выше.  Наибольшая ставка пошлины, составляющая 49%, будет применяться к товарам из Камбоджи. За ней следует Вьетнам с пошлиной в 46%. Для Китая, который является одним из основных торговых партнеров и конкурентов Штатов, установлена ставка в 34%. Импорт из стран Евросоюза будет облагаться пошлиной в размере 20%. Всего в списке фигурируют 184 страны, однако среди них нет России, Белоруссии и ряда других государств СНГ, передает «Национальная служба новостей».  Дополнительное влияние на рынок оказало недавнее заявление стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Эти государства договорились об ускорении наращивания объемов добычи нефти, начиная с мая они планируют увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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