Цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов впервые за три года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,49%, достигнув отметки в 67,69 доллара за баррель, следует из данных торгов. Это является самым низким уровнем с 2 декабря 2021 года.
«К 11:43 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели на 3,49% — до 67,69 доллара за баррель», — передает РИА Новости данные торгов. В то же время, цена на майские фьючерсы марки WTI снизилась на 3,66%, достигнув 64,5 доллара за баррель. Такие показатели цен не фиксировались с 11 сентября 2024 года.
Снижение цен на нефть происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из различных стран, основной ставкой которых является 10%. Кроме того, для ряда стран введены специальные зеркальные пошлины, размер которых определяется исходя из объема торгового дефицита с данными государствами. Однако для большинства стран эта ставка будет выше.
Наибольшая ставка пошлины, составляющая 49%, будет применяться к товарам из Камбоджи. За ней следует Вьетнам с пошлиной в 46%. Для Китая, который является одним из основных торговых партнеров и конкурентов Штатов, установлена ставка в 34%. Импорт из стран Евросоюза будет облагаться пошлиной в размере 20%. Всего в списке фигурируют 184 страны, однако среди них нет России, Белоруссии и ряда других государств СНГ, передает «Национальная служба новостей».
Дополнительное влияние на рынок оказало недавнее заявление стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Эти государства договорились об ускорении наращивания объемов добычи нефти, начиная с мая они планируют увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.