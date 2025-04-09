Бойцы «Севера» нашли пропавшего иеромонаха Симеона

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Военные ВС РФ обнаружили считавшегося пропавшим иеромонаха в Гуеве
Военные ВС РФ обнаружили считавшегося пропавшим иеромонаха в Гуеве Фото:
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Бойцы группировки ВС РФ «Север» обнаружили иеромонаха Симеона в освобожденном курском селе Гуево. Ранее служитель церкви считался пропавшим. Об этом сообщил военнослужащий группировки.

«Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон», — заявил военный группировки «Север» в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что отец Симеон отказался от эвакуации, решив остаться с паствой до конца.

Иеромонах активно помогает местному населению в условиях конфликта, занимаясь эвакуацией, помощью пострадавшим и захоронением погибших. В августе 2024 года Московская патриархия сообщала о том, что судьба настоятеля Богородице-Рождественского храма неизвестна после захвата территории ВСУ. Российская армия подняла флаг в Гуеве 8 апреля.

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Бойцы группировки ВС РФ «Север» обнаружили иеромонаха Симеона в освобожденном курском селе Гуево. Ранее служитель церкви считался пропавшим. Об этом сообщил военнослужащий группировки. «Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон», — заявил военный группировки «Север» в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что отец Симеон отказался от эвакуации, решив остаться с паствой до конца. Иеромонах активно помогает местному населению в условиях конфликта, занимаясь эвакуацией, помощью пострадавшим и захоронением погибших. В августе 2024 года Московская патриархия сообщала о том, что судьба настоятеля Богородице-Рождественского храма неизвестна после захвата территории ВСУ. Российская армия подняла флаг в Гуеве 8 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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