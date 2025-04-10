10 апреля 2025

Хоккеисты минского «Динамо» вылетели в Челябинск на матч с «Трактором». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтра в Челябинске начнутся игры второго раунда плей-офф
Завтра в Челябинске начнутся игры второго раунда плей-офф Фото:

Игроки команды «Динамо» (Минск) вылетели в Челябинск, где завтра проведут первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором». О вылете команды сообщила пресс-служба клуба.

«Выдвигаемся в Челябинск. Первый матч второго раунда уже завтра!» — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале.

В видео, приложенном к посту, показано, как игроки команды поднимаются на борт самолета. Команда приземлится в Челябинске в 15:00 по местному времени, говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

В Челябинске 12 апреля начинается второй раунд плей-офф КХЛ. Челябинский «Трактор» проведет матчи с минским «Динамо». Далее серия продолжится в Минске 16 и 18 апреля.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов ранее назвал челябинский хоккейный клуб командой без слабых мест. В «Тракторе» полный порядок во всех линиях и сильный вратарь, сказал Квартальнов в интервью БЕЛТА.

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Игроки команды «Динамо» (Минск) вылетели в Челябинск, где завтра проведут первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором». О вылете команды сообщила пресс-служба клуба. «Выдвигаемся в Челябинск. Первый матч второго раунда уже завтра!» — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале. В видео, приложенном к посту, показано, как игроки команды поднимаются на борт самолета. Команда приземлится в Челябинске в 15:00 по местному времени, говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. В Челябинске 12 апреля начинается второй раунд плей-офф КХЛ. Челябинский «Трактор» проведет матчи с минским «Динамо». Далее серия продолжится в Минске 16 и 18 апреля. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов ранее назвал челябинский хоккейный клуб командой без слабых мест. В «Тракторе» полный порядок во всех линиях и сильный вратарь, сказал Квартальнов в интервью БЕЛТА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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