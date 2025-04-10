Игроки команды «Динамо» (Минск) вылетели в Челябинск, где завтра проведут первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором». О вылете команды сообщила пресс-служба клуба.
«Выдвигаемся в Челябинск. Первый матч второго раунда уже завтра!» — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале.
В видео, приложенном к посту, показано, как игроки команды поднимаются на борт самолета. Команда приземлится в Челябинске в 15:00 по местному времени, говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
В Челябинске 12 апреля начинается второй раунд плей-офф КХЛ. Челябинский «Трактор» проведет матчи с минским «Динамо». Далее серия продолжится в Минске 16 и 18 апреля.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов ранее назвал челябинский хоккейный клуб командой без слабых мест. В «Тракторе» полный порядок во всех линиях и сильный вратарь, сказал Квартальнов в интервью БЕЛТА.
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