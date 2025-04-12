В Киеве задержали экс-футболиста «Локомотива», призывавшего убивать людей в Курской области

В Киеве задержали экс-игрока футбольного «Локомотива» Александра Алиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) за езду в нетрезвом виде. Об этом пишут украинские telegram-каналы, прикладывая соответствующие ролики. Однако сам мужчина это опроверг в видеообращении.
«Где я пьян, скажите? То, что пишут, что я пьян, я там же нахожусь, на том же месте, нормальный, адекватный. <...> Все со мной хорошо, все со мной нормально, мы разобрались», — говорит Алиев на видео. Его слова передает украинский telegram-канал УНИАН.
Ранее появилась информация о том, что экс-футболист был задержан в Киеве за рулем своего Mercedes. В сети публикуют кадры очевидцев, на которых видно, как полицейские вытаскивают из машины человека, похожего на спортсмена. На другом видео на том же месте была запечатлена женщина. Она залезла на капот полицейской машины.
В конце августа прошлого года в Москве в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело за призывы к убийству мирных жителей Курской области. При этом у спортсмена в этом регионе есть родственники, а его мать родом из Курска.
*Александр Алиев внесен в перечень террористов и экстремистов.
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