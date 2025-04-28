В Кремле опровергли присутствие ВСУ в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина по ситуации в Курской области. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы еще не полностью выбиты из региона.
«Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба РФ», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Ранее власти РФ сообщили о полном освобождении Курской области. Также сообщалось, что бойцам ВС РФ в этом помогли северокорейские военные.
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