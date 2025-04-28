В Кремле опровергли присутствие ВСУ в Курской области

В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков призвал верить лишь словам Путина
Песков призвал верить лишь словам Путина Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина по ситуации в Курской области. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы еще не полностью выбиты из региона.

«Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба РФ», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Ранее власти РФ сообщили о полном освобождении Курской области. Также сообщалось, что бойцам ВС РФ в этом помогли северокорейские военные.  

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента России Владимира Путина по ситуации в Курской области. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы еще не полностью выбиты из региона. «Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба РФ», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Ранее власти РФ сообщили о полном освобождении Курской области. Также сообщалось, что бойцам ВС РФ в этом помогли северокорейские военные.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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