Премии свердловским главврачам будут выписывать по особой схеме: решение нового министра

Определять размер премий для главврачей свердловских больниц будет специально созданная комиссия. Соответствующий приказ подписала «социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Контролировать процесс будет первый замминистра, но его пока не назначили.
«В целях оценки эффективности работы учреждения и определения размера премии приказом министерства создается комиссия по премированию руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте минздрава.
Следить за исполнением приказа будет первый замминистра, но его пока нет. После смерти Сергея Туркова должность вакантна. В документе также говорится, что в случае его отсутствия вопросами премирования будет заниматься исполняющий обязанности, которого в министерстве сейчас тоже нет. В пресс-службе областного минздрава URA.RU заверили, что к началу работы комиссии этот вопрос должен решиться.
Татьяна Савинова работает в регионе с 5 апреля, до этого она была замгубернатора-министром здравоохранения в Оренбургской области. Туда она уехала в 2019 году по приглашению Дениса Паслера, на тот момент главы Оренбуржья. В Свердловскую область тоже вернулась с ним, когда президент назначил Паслера врио губернатора региона.
Уже 8 апреля состоялось ее знакомство с главврачами, на котором она призналась, что является фанаткой объединения клиник, а также уделяет особое внимание их дизайну и комфорту. А еще обозначила, что деньги из областного бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование» системы. И удивилась, что в Свердловской области у больниц, даже у крупных, есть большие долги.
16 апреля она объехала пять строящихся больниц — в Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамили, завершив рейд лишь к полуночи (такого никогда не было). И вскрыла, что некоторые в срок простроить не успеют.
А вечером 18 апреля она нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга, а после заявила о системной проблеме с неотложной помощью в городе. «Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным», — говорила она.
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