Премии свердловским главврачам будут выписывать по особой схеме: решение нового министра

Новый свердловский министр Савинова вводит комиссию для премирования главврачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссию для определения размера премий решила создать новый министр Татьяна Савинова
Комиссию для определения размера премий решила создать новый министр Татьяна Савинова Фото:

Определять размер премий для главврачей свердловских больниц будет специально созданная комиссия. Соответствующий приказ подписала «социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Контролировать процесс будет первый замминистра, но его пока не назначили.

«В целях оценки эффективности работы учреждения и определения размера премии приказом министерства создается комиссия по премированию руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте минздрава.

Следить за исполнением приказа будет первый замминистра, но его пока нет. После смерти Сергея Туркова должность вакантна. В документе также говорится, что в случае его отсутствия вопросами премирования будет заниматься исполняющий обязанности, которого в министерстве сейчас тоже нет. В пресс-службе областного минздрава URA.RU заверили, что к началу работы комиссии этот вопрос должен решиться.

Татьяна Савинова работает в регионе с 5 апреля, до этого она была замгубернатора-министром здравоохранения в Оренбургской области. Туда она уехала в 2019 году по приглашению Дениса Паслера, на тот момент главы Оренбуржья. В Свердловскую область тоже вернулась с ним, когда президент назначил Паслера врио губернатора региона.

Уже 8 апреля состоялось ее знакомство с главврачами, на котором она призналась, что является фанаткой объединения клиник, а также уделяет особое внимание их дизайну и комфорту. А еще обозначила, что деньги из областного бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование» системы. И удивилась, что в Свердловской области у больниц, даже у крупных, есть большие долги.

16 апреля она объехала пять строящихся больниц — в Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамили, завершив рейд лишь к полуночи (такого никогда не было). И вскрыла, что некоторые в срок простроить не успеют.

А вечером 18 апреля она нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга, а после заявила о системной проблеме с неотложной помощью в городе. «Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным», — говорила она. 

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Определять размер премий для главврачей свердловских больниц будет специально созданная комиссия. Соответствующий приказ подписала «социальный» замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Контролировать процесс будет первый замминистра, но его пока не назначили. «В целях оценки эффективности работы учреждения и определения размера премии приказом министерства создается комиссия по премированию руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте минздрава. Следить за исполнением приказа будет первый замминистра, но его пока нет. После смерти Сергея Туркова должность вакантна. В документе также говорится, что в случае его отсутствия вопросами премирования будет заниматься исполняющий обязанности, которого в министерстве сейчас тоже нет. В пресс-службе областного минздрава URA.RU заверили, что к началу работы комиссии этот вопрос должен решиться. Татьяна Савинова работает в регионе с 5 апреля, до этого она была замгубернатора-министром здравоохранения в Оренбургской области. Туда она уехала в 2019 году по приглашению Дениса Паслера, на тот момент главы Оренбуржья. В Свердловскую область тоже вернулась с ним, когда президент назначил Паслера врио губернатора региона. Уже 8 апреля состоялось ее знакомство с главврачами, на котором она призналась, что является фанаткой объединения клиник, а также уделяет особое внимание их дизайну и комфорту. А еще обозначила, что деньги из областного бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование» системы. И удивилась, что в Свердловской области у больниц, даже у крупных, есть большие долги. 16 апреля она объехала пять строящихся больниц — в Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамили, завершив рейд лишь к полуночи (такого никогда не было). И вскрыла, что некоторые в срок простроить не успеют. А вечером 18 апреля она нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга, а после заявила о системной проблеме с неотложной помощью в городе. «Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным», — говорила она. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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