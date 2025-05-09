Экс-заместитель министра топлива и энергетики Кочнев поздравил Россию с Днем Победы стихотворением. Видео

Экс-заместитель министра топлива и энергетики прочитал стих к Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Кочнев посвятил Дню Победы стихотворение
Александр Кочнев посвятил Дню Победы стихотворение Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Бывший первый заместитель министра топлива и энергетики РФ Александр Кочнев поделился с корреспондентом URA.RU собственным стихотворением, посвященном Дню Победы и поздравил россиян с праздником. Он является ветераном нефтяной и газовой промышленности

«День Победы! Что же это значит? Этот праздник нам в самосознании. Ведь России не было бы иначе. Преступлениям нет оправдания. Все что пережитое народом. С памятью без времени хранится. Только все острее год от года этого не может повториться. Нам сейчас урок хороший дали, чтобы понять коварство их смогли. Ведь его цинично подобрали. С братьями войну преподнесли. Защищаем ценности России. Русский защищается Донбасс. Темное все снова ополчилось. И Европа снова против нас. Снова танки с черными крестами в Курсе попытались повторить. Только зря пощелкали зубами. Россиян не стоило дразнить. И победа будет как награда. И сейчас, как много лет назад, мы пройдем торжественным парадом за своих воюющих ребят», — рассказал Кочнев.

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Бывший первый заместитель министра топлива и энергетики РФ Александр Кочнев поделился с корреспондентом URA.RU собственным стихотворением, посвященном Дню Победы и поздравил россиян с праздником. Он является ветераном нефтяной и газовой промышленности «День Победы! Что же это значит? Этот праздник нам в самосознании. Ведь России не было бы иначе. Преступлениям нет оправдания. Все что пережитое народом. С памятью без времени хранится. Только все острее год от года этого не может повториться. Нам сейчас урок хороший дали, чтобы понять коварство их смогли. Ведь его цинично подобрали. С братьями войну преподнесли. Защищаем ценности России. Русский защищается Донбасс. Темное все снова ополчилось. И Европа снова против нас. Снова танки с черными крестами в Курсе попытались повторить. Только зря пощелкали зубами. Россиян не стоило дразнить. И победа будет как награда. И сейчас, как много лет назад, мы пройдем торжественным парадом за своих воюющих ребят», — рассказал Кочнев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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