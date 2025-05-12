Песков анонсировал важные переговоры

Россия готовится к переговорам с представителями Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона вскоре сделает официальное объявление по этому поводу.
«Да, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, мы придаем им большое значение. Мы сделаем скоро официальное объявление», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 13 мая прибудет в Россию с четырехдневным визитом по приглашению президента Владимира Путина. Он будет в Москве с вторника по четверг, затем посетит Казань. В Москве Ибрагим встретится с российскими бизнесменами, представителями малайзийской диаспоры и выступит в МГИМО.
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