Песков анонсировал важные переговоры

Песков: Россия готовится к переговорам с Малайзией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия придает большое значения переговорам с представителями Малайзии
Песков заявил, что Россия придает большое значения переговорам с представителями Малайзии Фото:

Россия готовится к переговорам с представителями Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона вскоре сделает официальное объявление по этому поводу.

«Да, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, мы придаем им большое значение. Мы сделаем скоро официальное объявление», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 13 мая прибудет в Россию с четырехдневным визитом по приглашению президента Владимира Путина. Он будет в Москве с вторника по четверг, затем посетит Казань. В Москве Ибрагим встретится с российскими бизнесменами, представителями малайзийской диаспоры и выступит в МГИМО.

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Россия готовится к переговорам с представителями Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона вскоре сделает официальное объявление по этому поводу. «Да, мы готовимся к российско-малазийским переговорам, мы придаем им большое значение. Мы сделаем скоро официальное объявление», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 13 мая прибудет в Россию с четырехдневным визитом по приглашению президента Владимира Путина. Он будет в Москве с вторника по четверг, затем посетит Казань. В Москве Ибрагим встретится с российскими бизнесменами, представителями малайзийской диаспоры и выступит в МГИМО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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