Россия довольна переговорами с Украиной в Стамбуле

Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.
«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — заявил Мединский после переговоров в Стамбуле. Глава делегации сообщил, что российская сторона приняла к сведению запрос Украины на организацию личной встречи между президентами России и Украины.
Одной из достигнутых договоренностей стал обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Мединский подчеркнул, что Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 16 мая, их продолжительность составила менее двух часов. После окончания встречи участники покинули место переговоров.
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