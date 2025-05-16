Россия довольна переговорами с Украиной в Стамбуле

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Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной
Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — заявил Мединский после переговоров в Стамбуле. Глава делегации сообщил, что российская сторона приняла к сведению запрос Украины на организацию личной встречи между президентами России и Украины.

Одной из достигнутых договоренностей стал обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Мединский подчеркнул, что Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 16 мая, их продолжительность составила менее двух часов. После окончания встречи участники покинули место переговоров.

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Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — заявил Мединский после переговоров в Стамбуле. Глава делегации сообщил, что российская сторона приняла к сведению запрос Украины на организацию личной встречи между президентами России и Украины. Одной из достигнутых договоренностей стал обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Мединский подчеркнул, что Россия готова к продолжению контактов с украинской стороной. Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 16 мая, их продолжительность составила менее двух часов. После окончания встречи участники покинули место переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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