Путин высказался о причинах начала спецоперации на Украине

Путин: Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине
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Путин высказался о начале спецоперации на встрече с бизнесом
Путин высказался о начале спецоперации на встрече с бизнесом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию вынудили начать спецоперацию на Украине и теперь пытаются сделать страну виноватой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами. 

«Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и пытаются сделать страну виноватой. Но не мы же организовали кровавый госпереворот 2014-го. И пошли дальше подавлять Донбасс, уничтожать людей», — обратил внимание Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 

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Россию вынудили начать спецоперацию на Украине и теперь пытаются сделать страну виноватой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами.  «Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и пытаются сделать страну виноватой. Но не мы же организовали кровавый госпереворот 2014-го. И пошли дальше подавлять Донбасс, уничтожать людей», — обратил внимание Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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