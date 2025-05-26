Путин высказался о причинах начала спецоперации на Украине

Путин высказался о начале спецоперации на встрече с бизнесом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россию вынудили начать спецоперацию на Украине и теперь пытаются сделать страну виноватой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами.
«Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и пытаются сделать страну виноватой. Но не мы же организовали кровавый госпереворот 2014-го. И пошли дальше подавлять Донбасс, уничтожать людей», — обратил внимание Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
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