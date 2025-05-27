«Опознавал маму по фото»: в морге Екатеринбурга «потеряли» тело покойной

В морге Екатеринбурга «потеряли» тело покойной

27 мая 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

И без того тяжелое событие — похороны — было омрачено для семьи инцидентом в морге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Екатеринбурга попросил прокуратуру разобраться в ситуации, сложившейся в больнице №20, где умерла его мама. Мужчина заподозрил, что сотрудники морга склоняют горожан пользоваться услугами конкретной ритуальной фирмы. Вдобавок они и вовсе потеряли тело его мамы, а потом нашли с чужой биркой. Обо всем этом он сообщил в заявлении, которое имеется в распоряжении URA.RU. В самой больнице информацию опровергли. 86-летняя Людмила Петрова скончалась в больнице в январе. Когда ее сын забирал документы в морге, он обратил внимание, что там присутствуют люди, не имеющие отношения к клинике. «Я видел, как они пытались склонить какую-то даму обратиться в конкретную ритуальную фирму. Сам я выбрал другую контору», — рассказал агентству мужчина. После этого начались странности. Когда выбранные им представители явились в морг, чтобы забрать тело покойной для приготовления к похоронам, им заявили, что такой в морге нет. Потом тело все же нашли, но с чужой биркой на имя некой Поповой. Санитары якобы заявили, что выдать тело не могут, поскольку его надо опознать, и предложили сотрудникам ритуальной фирмы приехать в другой день. Убитому горем сыну пришлось по телефону связаться с моргом и пригрозить жалобой. «Тогда мне прислали фото мамы, так и опознавал», — вспоминает он. Лишь после этого тело покойной отдали. «Медицинскими работниками больницы грубо нарушены нормы и правила, регламентирующие фиксацию поступающих в морг тел, проявлено халатное отношение к информации, содержащей медицинскую тайну. Кроме того, в нарушение закона о погребении и похоронном деле, проявлено явное неуважение к телу покойной. Эти действия повлекли для меня еще большее психотравмирующее состояние», — говорится в жалобе на имя главного свердловского прокурора Бориса Крылова. В разговоре с агентством мужчина подчеркнул, что не утверждает, что у сотрудников морга есть договоренности с ритуальной фирмой, и что история с телом его мамы могла быть местью за несговорчивость. «Но слишком много пишут и говорят о нечистоплотности в похоронном бизнесе. Допускаю, что злоупотребления могли быть», — сказал он. Кроме прокуратуры он сообщил о случившемся и главному врачу больницы №20 Семену Хмельникеру. Была проведена служебная проверка. «Установлено нарушение должностных обязанностей работников учреждения при идентификации пациентов. Им объявлены дисциплинарные взыскания. Приносим свои извинения», — говорится в ответе главврача. Оно имеется в распоряжении агентства. В пресс-службе больницы пояснили, что ситуация, о которой идет речь, «разобрана». «Слухи мы не комментируем. Никакие тела у нас не терялись», — заявил представитель больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга попросил прокуратуру разобраться в ситуации, сложившейся в больнице №20, где умерла его мама. Мужчина заподозрил, что сотрудники морга склоняют горожан пользоваться услугами конкретной ритуальной фирмы. Вдобавок они и вовсе потеряли тело его мамы, а потом нашли с чужой биркой. Обо всем этом он сообщил в заявлении, которое имеется в распоряжении URA.RU. В самой больнице информацию опровергли. 86-летняя Людмила Петрова скончалась в больнице в январе. Когда ее сын забирал документы в морге, он обратил внимание, что там присутствуют люди, не имеющие отношения к клинике. «Я видел, как они пытались склонить какую-то даму обратиться в конкретную ритуальную фирму. Сам я выбрал другую контору», — рассказал агентству мужчина. После этого начались странности. Когда выбранные им представители явились в морг, чтобы забрать тело покойной для приготовления к похоронам, им заявили, что такой в морге нет. Потом тело все же нашли, но с чужой биркой на имя некой Поповой. Санитары якобы заявили, что выдать тело не могут, поскольку его надо опознать, и предложили сотрудникам ритуальной фирмы приехать в другой день. Убитому горем сыну пришлось по телефону связаться с моргом и пригрозить жалобой. «Тогда мне прислали фото мамы, так и опознавал», — вспоминает он. Лишь после этого тело покойной отдали. «Медицинскими работниками больницы грубо нарушены нормы и правила, регламентирующие фиксацию поступающих в морг тел, проявлено халатное отношение к информации, содержащей медицинскую тайну. Кроме того, в нарушение закона о погребении и похоронном деле, проявлено явное неуважение к телу покойной. Эти действия повлекли для меня еще большее психотравмирующее состояние», — говорится в жалобе на имя главного свердловского прокурора Бориса Крылова. В разговоре с агентством мужчина подчеркнул, что не утверждает, что у сотрудников морга есть договоренности с ритуальной фирмой, и что история с телом его мамы могла быть местью за несговорчивость. «Но слишком много пишут и говорят о нечистоплотности в похоронном бизнесе. Допускаю, что злоупотребления могли быть», — сказал он. Кроме прокуратуры он сообщил о случившемся и главному врачу больницы №20 Семену Хмельникеру. Была проведена служебная проверка. «Установлено нарушение должностных обязанностей работников учреждения при идентификации пациентов. Им объявлены дисциплинарные взыскания. Приносим свои извинения», — говорится в ответе главврача. Оно имеется в распоряжении агентства. В пресс-службе больницы пояснили, что ситуация, о которой идет речь, «разобрана». «Слухи мы не комментируем. Никакие тела у нас не терялись», — заявил представитель больницы.