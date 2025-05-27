Reuters: глава МИД Турции поедет в Киев после встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Киев сразу после переговоров в Москве, где Фидан находится с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Ожидается, что Фидан также посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить результаты переговоров в Стамбуле», — пишет Reuters. В рамках визита в Москву Хакан Фидан уже провел ряд встреч. 26 мая его принял президент России Владимир Путин. Кроме того, состоялись переговоры с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.
По информации Reuters, одной из ключевых задач Фидана в Москве стало подтверждение роли Турции как посредника между Россией и Украиной. Анкара неоднократно подчеркивала готовность содействовать диалогу между сторонами и выступать площадкой для мирных переговоров. Планируемый визит главы МИД Турции в Киев рассматривается как продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
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