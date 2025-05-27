Reuters: глава МИД Турции поедет в Киев после встречи с Лавровым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках визита в Москву Хакан Фидан уже провел ряд встреч
В рамках визита в Москву Хакан Фидан уже провел ряд встреч Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Киев сразу после переговоров в Москве, где Фидан находится с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ожидается, что Фидан также посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить результаты переговоров в Стамбуле», — пишет Reuters. В рамках визита в Москву Хакан Фидан уже провел ряд встреч. 26 мая его принял президент России Владимир Путин. Кроме того, состоялись переговоры с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.

По информации Reuters, одной из ключевых задач Фидана в Москве стало подтверждение роли Турции как посредника между Россией и Украиной. Анкара неоднократно подчеркивала готовность содействовать диалогу между сторонами и выступать площадкой для мирных переговоров. Планируемый визит главы МИД Турции в Киев рассматривается как продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить Киев сразу после переговоров в Москве, где Фидан находится с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ожидается, что Фидан также посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить результаты переговоров в Стамбуле», — пишет Reuters. В рамках визита в Москву Хакан Фидан уже провел ряд встреч. 26 мая его принял президент России Владимир Путин. Кроме того, состоялись переговоры с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. По информации Reuters, одной из ключевых задач Фидана в Москве стало подтверждение роли Турции как посредника между Россией и Украиной. Анкара неоднократно подчеркивала готовность содействовать диалогу между сторонами и выступать площадкой для мирных переговоров. Планируемый визит главы МИД Турции в Киев рассматривается как продолжение дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...