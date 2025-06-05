Трамп сделал неожиданное заявление, кто положил конец «Северным потокам»

Трамп заявил, что именно он остановил известный газопровод
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Трамп встретился с Мерцем
Трамп встретился с Мерцем Фото:

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец строительству газопровода «Северный поток-2». Это заявление Трамп сделал ссылаясь на свои действия во время своего президентства.

«Извините, это я. Я покончил с „Северным потоком-2“. Больше никто этого не делал», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что после его ухода с поста президента экс-президент США Джо Байден «сразу же одобрил это решение».

«Северный поток-2» — это проект, который должен был обеспечить прямые поставки газа из России в Германию через Балтийское море. Проект вызывал неоднозначную реакцию как в Европе, так и в США, где Трамп не раз подчеркивал угрозу зависимости Европы от российских энергетических ресурсов.

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На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец строительству газопровода «Северный поток-2». Это заявление Трамп сделал ссылаясь на свои действия во время своего президентства. «Извините, это я. Я покончил с „Северным потоком-2“. Больше никто этого не делал», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что после его ухода с поста президента экс-президент США Джо Байден «сразу же одобрил это решение». «Северный поток-2» — это проект, который должен был обеспечить прямые поставки газа из России в Германию через Балтийское море. Проект вызывал неоднозначную реакцию как в Европе, так и в США, где Трамп не раз подчеркивал угрозу зависимости Европы от российских энергетических ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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