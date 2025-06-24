В Италии раскрыли историческую ошибку Трампа, касающуюся ядерных объектов Ирана

Экс-премьер Италии Конте объявил удары Трампа по Ирану исторической ошибкой
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Конте заявил, что США нарушили право, ударив по Ирану
Конте заявил, что США нарушили право, ударив по Ирану Фото:
новость из сюжета

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам в Иране является исторической ошибкой. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

«Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах», — отметил Джузеппе Конте в интервью итальянскому изданию Repubblica, его слова передает РИА Новости. По его мнению, действия Вашингтона подрывают основы международного права и создают опасный прецедент. Конте подчеркнул, что Италия не намерена участвовать в эскалации конфликта вокруг Ирана ни в какой форме. Также Конте выразил обеспокоенность тем, что текущие события могут привести к новой гонке вооружений и подрыву доверия к международным институтам.

Военные США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, объяснив операцию попыткой серьезно ослабить ядерную программу Тегерана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американскую базу в Катаре. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар по базе был вынужденной мерой и что Тегеран по-прежнему открыт для дипломатии, несмотря на текущую ситуацию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что никаких разработок ядерного оружия в Иране обнаружено не было.

Атака США вызвала негативную реакцию ряда стран и международных организаций. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал действия Вашингтона опасной эскалацией и угрозой международной безопасности. Россия резко осудила удары по ядерным объектам Ирана, указав на нарушение международного права и Устава ООН.

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Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам в Иране является исторической ошибкой. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте. «Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах», — отметил Джузеппе Конте в интервью итальянскому изданию Repubblica, его слова передает РИА Новости. По его мнению, действия Вашингтона подрывают основы международного права и создают опасный прецедент. Конте подчеркнул, что Италия не намерена участвовать в эскалации конфликта вокруг Ирана ни в какой форме. Также Конте выразил обеспокоенность тем, что текущие события могут привести к новой гонке вооружений и подрыву доверия к международным институтам. Военные США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, объяснив операцию попыткой серьезно ослабить ядерную программу Тегерана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американскую базу в Катаре. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар по базе был вынужденной мерой и что Тегеран по-прежнему открыт для дипломатии, несмотря на текущую ситуацию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что никаких разработок ядерного оружия в Иране обнаружено не было. Атака США вызвала негативную реакцию ряда стран и международных организаций. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал действия Вашингтона опасной эскалацией и угрозой международной безопасности. Россия резко осудила удары по ядерным объектам Ирана, указав на нарушение международного права и Устава ООН.
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