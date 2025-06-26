МИД России рассказал, какой будет реакция на присоединение стран к трибуналу СЕ и Украины

Россия расценит вступление государств в трибунал, учрежденный Советом Европы (СЕ) и Украиной, как проявление недружественных намерений. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины», — сказала Захарова. Дипломат отметила, что накануне СЕ заключил с украинскими властями договор о формировании так называемого специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины. Однако, по ее словам, деятельность данного органа и принимаемые им решения не будут иметь никакой юридической силы для РФ.
Захарова также заявила, что в отношении таких инструментов, представляющих собой проявление ангажированного правосудия, будут применяться ограничительные меры в соответствии с российским законодательством. Кроме того, она напомнила, что Россия прекратила членство в СЕ в 2022 году. По ее словам, этот орган не обладает полномочиями по созданию уголовных судов, квалификации действий как акта агрессии, а также не наделен соответствующей юрисдикцией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае говорил, что сейчас почти вся Европа ведет войну против России. Он отметил, что нельзя забывать о «дипломатических уроках» событий Великой отечественной войны особенно в то время, когда европейские страны «поставлены под ружье».
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