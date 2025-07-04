Россия вернула с Украины группу военнопленных

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В соответствии с российско-украинскими договоренностями возвращена еще одна группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ. В данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Об этом URA.RU сообщило Минобороны.
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