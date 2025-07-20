ВСУ атаковали Тульскую область беспилотниками

В ночь на 20 июля над территорией Тульской области система ПВО уничтожила восемь украинских дронов. Об обстановке доложил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны РФ ночью уничтожили восемь вражеских БПЛА над территорией Тульской области», — написал глава Тульской области. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших после атаки беспилотников нет. На месте работают представители оперативных служб.
Этой же ночью БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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