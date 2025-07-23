ФСБ России задержала агента СБУ в Нижегородской области

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Обвиняемый признал свою вину
Обвиняемый признал свою вину Фото:

В Нижегородской области задержан сотрудник Службы безопасности Украины, при котором обнаружили взрывчатые вещества и компоненты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижегородской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины, причастного к государственной измене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ», — рассказали в службе. Там уточнили, что правоохранительные органы задержали мужчину при попытке организации тайника, у которого были обнаружены взрывчатые вещества, комплектующие для дронов, средства связи.

Установлено, что он был завербован СБУ в 2024 году для работы против безопасности России. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ уже задерживала лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, которые занимались получением взрывчатки и оружия, доставленных в Россию с помощью беспилотников, а также подготовкой диверсий. В частности, в Брянской области задержаны местные жители, которых подозревают в сборе информации о военных объектах и подготовке диверсий с использованием БПЛА в интересах СБУ.

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В Нижегородской области задержан сотрудник Службы безопасности Украины, при котором обнаружили взрывчатые вещества и компоненты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижегородской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины, причастного к государственной измене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ», — рассказали в службе. Там уточнили, что правоохранительные органы задержали мужчину при попытке организации тайника, у которого были обнаружены взрывчатые вещества, комплектующие для дронов, средства связи. Установлено, что он был завербован СБУ в 2024 году для работы против безопасности России. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Ранее ФСБ уже задерживала лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, которые занимались получением взрывчатки и оружия, доставленных в Россию с помощью беспилотников, а также подготовкой диверсий. В частности, в Брянской области задержаны местные жители, которых подозревают в сборе информации о военных объектах и подготовке диверсий с использованием БПЛА в интересах СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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