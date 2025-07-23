Зеленский определился с делегацией на переговоры

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Зеленский окончательно сфоормировал делегацию на стамбульские переговоры с Россией. Возглавлять ее будет Рустем Умеров, который является главой СНБО. Кроме того, расширен состав делегации, с 12 до 14 человек. Информация об этом есть в указе Зеленского.
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