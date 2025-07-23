Зеленский утвердил команду для переговоров с Россией

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Зеленский расширил состав делегации до 14 человек
Зеленский расширил состав делегации до 14 человек Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией, запланированных на среду, 23 июля, в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.

Делегацию Украины на переговорах возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Всего в состав включены 14 человек. Ранее их было 12, однако по решению Зеленского в группу включены представитель омбудсмена и еще один представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Со стороны РФ в составе переговорной группы, которая примет участие в переговорах в Стамбуле, по-прежнему находятся четыре основных члена и четверо экспертов. Ожидается, что очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится вечером 23 июля в Стамбуле. Однако российская сторона пока официально не подтвердила дату возможной встречи.

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией, запланированных на среду, 23 июля, в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Делегацию Украины на переговорах возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Всего в состав включены 14 человек. Ранее их было 12, однако по решению Зеленского в группу включены представитель омбудсмена и еще один представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Со стороны РФ в составе переговорной группы, которая примет участие в переговорах в Стамбуле, по-прежнему находятся четыре основных члена и четверо экспертов. Ожидается, что очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится вечером 23 июля в Стамбуле. Однако российская сторона пока официально не подтвердила дату возможной встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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