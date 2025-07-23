Страховщики грозят поднять тарифы после массовых задержек рейсов в РФ

Страховые компании могут увеличить стоимость полисов на авиаперелеты на 25–30% в связи с многочисленными задержками авиарейсов на территории России. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
«В настоящее время цена полиса составляет 0,6–1,3 тыс. руб. <...> Цена может быть увеличена на четверть или даже треть», — написало издание со ссылкой на финансового эксперта Андрея Бархота.
Как пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин, при изменении статистики страховых случаев компании обычно пересматривают модели и корректируют тарифы для сохранения безубыточности. Однако, по словам одного из представителей страхового рынка, значительные изменения тарифов и условий могут ограничиваться конкуренцией и возможным переходом клиентов к другим компаниям.
За последние три месяца страховщики могут выплатить более 100 миллионов рублей по страховым случаям, связанным с задержками авиаперелетов. Ситуация достигла критического уровня после июльского коллапса в аэропортах, когда «АльфаСтрахование» зафиксировало 8,2 тысячи страховых случаев только за 19-20 июля, оценив потенциальные выплаты в 33 миллиона рублей. Это уже третья масштабная компенсация компании в текущем году после аналогичных инцидентов в мае и начале июля.
Массовые задержки и отмены авиарейсов в России участились с начала июля 2025 года из-за угроз БПЛА и введенных ограничений в крупнейших аэропортах. Вчера, 22 июля, в Москве задержали 38 авиарейсов, еще четыре были отменены, передает RT.
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