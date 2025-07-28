Встреча Путина и Трампа возможна, если США примет решение: главные заявления Пескова 28 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами прокомментировал возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, инициативу Турции по организации переговоров с Украиной, сообщения о кибератаке на «Аэрофлот» и текущий график главы государства. По словам Пескова, перед тем как лидеры встретятся, должна быть проведена серьезная экспертная проработка.
Также Песков подтвердил, что в Кремле нет подтвержденного ответа от Киева по поводу предложения о создании рабочих групп, сделанного на последних переговорах в Стамбуле. Он отметил, что настрой на переговоры сохраняется, а усилия Анкары по посредничеству — приветствуются. Эти и другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Плотный график и встречи в Кремле
Как сообщил Песков, Владимир Путин накануне вернулся из Санкт-Петербурга, где принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота. «Вчера была насыщенная поездка в северную столицу, вы были свидетелями», — отметил представитель Кремля. Сегодня у главы государства проходят рабочие встречи в Кремле. Во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор, подробности которого пока не раскрываются. Из открытых мероприятий — встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Остальная часть графика носит служебный характер.
О потенциальной встрече Путина и Трампа
Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможной встрече с Владимиром Путиным в рамках визита в Китай на мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря, в Кремле пока не ведется никакой подготовки к подобной встрече, согласованных контактов нет. Тем не менее, Песков не исключил саму возможность: «Да, Путин готовится к визиту. Если так получится, что президент США примет соответствующее решение, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать. Но на данный момент никаких наработок нет».
Турецкая инициатива: Эрдоган, Зеленский и переговоры
В Кремле пока не получали запроса на телефонный разговор от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, несмотря на ранее озвученную инициативу провести встречу Путина и Трампа в Стамбуле. «Таких разговоров пока нет в графике, но с турецкими партнерами мы имеем возможность согласовывать подобные контакты буквально за считаные часы», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь также отреагировал на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о достигнутой якобы договоренности между делегациями РФ и Украины о встрече на высшем уровне. По словам Пескова, никаких подтвержденных договоренностей по этому вопросу в Кремле нет. «Понимания пока нет. Да, мы сохраняем настрой на переговоры, и действительно приветствуем посредническую роль Турции. Но о конкретных договоренностях пока говорить не приходится», — отметил он в ответ на вопрос URA.RU.
О трехсторонней инициативе в Стамбуле
Также Песков подтвердил URA.RU, что на последних переговорах в Стамбуле российская сторона предложила сформировать три рабочие группы по различным направлениям урегулирования конфликта с Украиной. Однако, как он уточнил, со стороны Киева пока не поступило никакого ответа на это предложение.
О моменте с моряком в Петербурге
Журналисты также попросили прокомментировать эмоциональный эпизод во время визита Путина в Санкт-Петербург, когда глава государства лично поздравил моряка с Днем ВМФ. Песков подтвердил, что момент не был заранее запланирован и носил абсолютно искренний характер. «Это действительно не постановка и не для камеры. Президент остается самим собой и всегда предпочитает прямое общение с людьми. Он не мог не поздравить моряка в такой день», — сказал он.
Кибератака на «Аэрофлот»
Кремль внимательно следит за ситуацией с масштабной хакерской атакой на IT-инфраструктуру «Аэрофлота», о которой сообщили сразу две киберпреступные группировки. «Мы видим информацию, которая сейчас поступает по этому поводу. В прикладном плане, конечно, необходимо обращаться за разъяснениями в правительство, в Минтранс и в саму компанию», — прокомментировал Песков. Он добавил, что ситуация вызывает тревогу: «Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний. Это проблема глобального масштаба, и с ней необходимо системно работать».
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