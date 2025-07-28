Песков: информация о взломе хакерами «Аэрофлота» тревожная

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нужно обращаться в Правительство, Минтранс и в саму авиакомпанию, заявил Песков
Нужно обращаться в Правительство, Минтранс и в саму авиакомпанию, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление двух хакерских группировок об атаке на авиакомпанию «Аэрофлот» тревожной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь об этом в разговоре с журналистами.

«Мы читаем информацию которая сейчас идет на этот счет. Информация достаточно тревожная», — заявил Песков. Также он добавил, что в прикладном плане нужно обращаться в Правительство, Минтранс или в саму авиакомпанию. Также он сообщил, что хакерская угроза сохраняется и для других компаний.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое информационных систем. Из-за этого авиакомпания отменила 49 рейсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление двух хакерских группировок об атаке на авиакомпанию «Аэрофлот» тревожной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь об этом в разговоре с журналистами. «Мы читаем информацию которая сейчас идет на этот счет. Информация достаточно тревожная», — заявил Песков. Также он добавил, что в прикладном плане нужно обращаться в Правительство, Минтранс или в саму авиакомпанию. Также он сообщил, что хакерская угроза сохраняется и для других компаний. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое информационных систем. Из-за этого авиакомпания отменила 49 рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...