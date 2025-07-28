Песков: информация о взломе хакерами «Аэрофлота» тревожная

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление двух хакерских группировок об атаке на авиакомпанию «Аэрофлот» тревожной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь об этом в разговоре с журналистами.
«Мы читаем информацию которая сейчас идет на этот счет. Информация достаточно тревожная», — заявил Песков. Также он добавил, что в прикладном плане нужно обращаться в Правительство, Минтранс или в саму авиакомпанию. Также он сообщил, что хакерская угроза сохраняется и для других компаний.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое информационных систем. Из-за этого авиакомпания отменила 49 рейсов.
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