Песков ответил на вопрос URA.RU о том, согласился ли Киев сформировать рабочие группы

Песков: Россия ждет реакции Киева на предложение о создании рабочих групп
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, заявил Дмитрий Песков
Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина пока не согласилась сформировать три рабочие переговорные группы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принял ли Киев предложение работать в таком формате.

«Пока понимания на этот счет нет, ждем», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

По итогам последних переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Владимир Мединский заявил, что Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Украинская сторона пока рассматривает эту инициативу.

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Украина пока не согласилась сформировать три рабочие переговорные группы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принял ли Киев предложение работать в таком формате. «Пока понимания на этот счет нет, ждем», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами. По итогам последних переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Владимир Мединский заявил, что Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Украинская сторона пока рассматривает эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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