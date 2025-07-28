Песков ответил на вопрос URA.RU о том, согласился ли Киев сформировать рабочие группы

Украина пока не согласилась сформировать три рабочие переговорные группы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принял ли Киев предложение работать в таком формате.
«Пока понимания на этот счет нет, ждем», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.
По итогам последних переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Владимир Мединский заявил, что Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Украинская сторона пока рассматривает эту инициативу.
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