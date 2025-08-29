В Москве торжественные линейки пройдут на улице только для первоклассников

В Москве торжественная линейка для первоклассников пройдет на улице
В Москве торжественная линейка для первоклассников пройдет на улице

Торжественные линейки в честь начала учебного года в Москве пройдут на улице только для первоклассников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для учеников первых классов линейки будут на улице», — заявила Ракова. Она подчеркнула, что ученики всех остальных классов проведут линейки внутри зданий.

Кроме того, заместитель мэра отметила, что решение принято с учетом безопасности и комфорта учащихся, а также рекомендаций образовательных учреждений. Всего в новом учебном году в столичных школах, колледжах и детских садах начнут занятия более 1,6 миллиона детей и подростков. Власти города заверили, что подготовка к старту учебного процесса завершена: образовательные организации обеспечены всем необходимым для безопасного проведения мероприятий и дальнейших занятий.

