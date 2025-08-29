Российские вооруженные силы за минувшую неделю уничтожили разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины, сбили самолет Су-27 и нанесли значительные потери живой силы ВСУ на различных направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Общие потери украинских вооруженных сил за неделю составили тысячи военнослужащих, а также значительное количество техники.
«ВС РФ за неделю уничтожили разведывательный корабль „Симферополь“ ВМС Украины, сбили самолет Су-27», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Также были нанесены удары по ракетному комплексу «Нептун», командным пунктам, объектам, где осуществлялась сборка, хранение и запуск беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также по временным местам размещения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
За неделю ВСУ понесли значительные потери в зоне специальной военной операции. Группировка войск «Южная» ликвидировала свыше 1 345 украинских военнослужащих, группировка «Запад» — более 1 580, группировка «Центр» — до 2 375, группировка «Восток» — свыше 1 570, группировка «Север» — более 1 190, а группировка «Днепр» — свыше 430 военных. Кроме того, были уничтожены многочисленные единицы техники, включая танки, боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.
Ранее сообщалось, что наибольшие потери ВСУ понесли на территории Курской области за все время проведения специальной военной операции, то есть за последние три года. Особенно значительными они оказались в результате неудачного контрнаступления на Запорожском направлении, а также в ходе так называемой «курской авантюры», сообщили в силовых структурах РФ.
