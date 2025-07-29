В Совфеде признали проблемы с защитой данных россиян в интернете

Меры по защите информационной инфраструктуры и персональных данных россиян оказались недостаточными на фоне роста числа кибератак. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«События последних дней говорят, что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан оказалось явно недостаточно», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Совет Федерации совместно с правительством продолжит работу над законодательными инициативами для повышения уровня кибербезопасности и защиты личных данных граждан.
Ситуация обострилась после серии недавних атак на ключевые российские компании. 28 июля кибератака нарушила работу IT-систем авиакомпании «Аэрофлот», что привело к отмене около 50 пар рейсов. Ответственность за инцидент взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. По их заявлениям, им удалось вывести из строя порядка семи тысяч серверов и получить доступ к персональным данным клиентов перевозчика.
На следующий день стало известно о прекращении работы сетей аптек «Столички» и «Неофарм» в Москве из-за еще одной хакерской атаки. Оба бренда входят в одну группу компаний, принадлежащую бизнесмену Евгению Нифантьеву. По информации СМИ, инцидент затронул внутренние системы управления аптечными сетями.
Ранее Совет Федерации выпустил рекомендации для граждан по защите интернет-аккаунтов, среди которых — использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации. Законодатели отмечают, что усиление мер кибербезопасности остается одной из приоритетных задач в условиях роста цифровых угроз.
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