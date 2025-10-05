Американцы заплатили 1,2 млрд долларов на зарплаты неработающих чиновников

С закрытием правительства налогоплательщикам придется сегодня заплатить 400 миллионов долларов, заявила Эрнст
С закрытием правительства налогоплательщикам придется сегодня заплатить 400 миллионов долларов, заявила Эрнст

Налогоплательщики США заплатили 1,2 миллиарда долларов на зарплаты неработающих чиновников, чья работа остановилась из-за шатдауна. Об этом заявила сенатор-республиканка от штата Айова Джони Эрнст.

«Из-за причуд (лидера демократического меньшинства в сенате Чака — ред.) Шумера с закрытием правительства налогоплательщикам придётся сегодня платить ещё 400 миллионов долларов, чтобы заплатить 750 тысячам непервостепенным бюрократам за то, что они не работают», — заявила Эрнст. Сделала она это в эфире телеканала Fox News. Вся сумма достигла значения 1,2 млрд долларов.

Ранее поступала информация о том, что Статуя Свободы может быть закрыта из-за шатдауна и отсутствия финансирования. Шатдаун — приостановка работы правительства. Произошло это из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.

